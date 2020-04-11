شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أحمد فتحى صاحب قرار عودة مفاوضات التجديد للأهلى من عدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، أن أحمد فتحى لاعب الأهلى الحالى صاحب قرار العودة لقرار التجديد للقلعة الحمراء من عدمه.

وأضاف عمارة، فى تصريح لـ الخليج 365، أن هذا الملف فى يد نجم الأهلى فهو من يقرر مصيره، سواء بالرحيل أو البقاء حتى هذه اللحظة، موضحا أنه لا أحد من حقه أن يقرر غير اللاعب بالاتفاق مع إدارة النادى.

ونشر أحمد فتحى لاعب فريق الأهلى عبر الاستورى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مؤخرا صورة للرسالة من أحد مشجعى القلعة الحمراء يطالبه بالبقاء داخل القلعة الحمراء.

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وجاء نص الرسالة كالتالى، "متمشيش يا فتحى مش هنعرف نعوض روحك اللى فى الملعب دى تانى ورجولتك تغور كنوز الدنيا قصاد فرحه جماهير الاهلى بيك فكر فيها تانى وربنا يجعل الخير فى وجودك فى الأهلى ".

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى مؤخرا إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، قبل أن يتعثر إنضمامه إلى صفوف بيراميدز.

وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابل يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلى على أحمد فتحى إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلى للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذى رفضه فتحى فى نهاية الأمر.