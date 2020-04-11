شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين يهنئ محمود عبد الحكيم بعيد ميلاه: أحرف من أنجبت الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ صلاح أمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، محمود عبد الحكيم لاعب النادى المصرى السابق وفريق كوكاكولا حالياً، بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصى على انستجرام.

ونشر صلاح أمين صوراً جمعته بزميله محمود عبد الحكيم عبر حسابه الشخصى بإنستجرام وعلق عليها، "كل سنه وأنت طيب يا أحرف من أنجبت الكرة المصرية، وعقبال مليون سنه يا صاحبى وأخويا وربنا يجعلها سنه خير عليك يا عم مصر".

وانضم محمود عبد الحكيم لنادى كوكاكولا لمدة موسمين خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، بناءً على رغبة تامر مصطفى مدرب الفريق آنذاك.

ويعد الحاوى من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة حيث لعب من قبل لمنتخب الكرة الخماسية، ولعب لبتروجت والمصرى وغيرهما من فرق الممتاز ثم لعب بالقسم الثانى لفاركو والمريخ قبل انتقاله الكوكاكولا.



صلاح امين مع محمود عبد الحكيم

Advertisements



صلاح امين مهاجم مصر المقاصة



صلاح امين ومحمود عبد الحكيم



صلاح امين

ويعرف صلاح أمين بأنه "كعبه عالى" على الزمالك وساهم فى 8 أهداف فى مرمى نادى الزمالك طوال تاريخ مشاركاته أمام الفارس الأبيض، سجل 6 منهم، وصنع اثنين، وعلى الرغم من أن عدد الأهداف ليس بالكبير، إلا أن أغلب أهدافه تكون سببا فى خسارة الزمالك للكثير من النقاط.

صاحب الـ38 عاما أصبح كابوسا يطارد جماهير الأبيض التى باتت تحذر منه عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب سجل اللاعب التهديفى فى مرمى الفريق، فصلاح أمين حصد بأهدافه الستة فى الشباك البيضاء 10 نقاط أمام الزمالك مع الأندية التى لعب لها.