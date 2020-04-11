شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى ناصر ماهر العودة للأهلي عقب انتهاء الإعارة لسموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر ناصر ماهر، لاعب الأهلى المعار إلى سموحة لنهاية الموسم الحالي، موقفه من العودة للقلعة الحمراء عقب انتهاء الإعارة حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ورغم أن ناصر ماهر ينتظر قرار فايلر ويرغب فى العودة للقلعة الحمراء، إلا أنه يأمل أن يعود ليُشارك فى المباريات ولا يجلس على الدكة، وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه لن يعود للأهلى سوى حال الحصول على وعد بالتواجد ضمن الحسابات الفنية للمدرب السويسري.

وقال المصدر، إن ناصر ماهر يرغب فى المشاركة بالمباريات، وإذا شعر بعدم وجود اهتمام من جانب الجهاز الفنى بعودته وإدخاله الحسابات الفنية سيطلب تمديد إعارته إلى سموحة، خاصة فى ظل رغبة النادى السكندرى فى شراء اللاعب نهائياً حسب تأكيدات محمد فرج عامر رئيس سموحة.

Advertisements

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.