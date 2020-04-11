شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا طعمها سكرى.. شيكابالا يستمع للأغانى بالبلكونة فى حظر التجول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، على الاستماع للأغانى الوطنية من بلكونة شقته خلال فترة حظر التجول، ونشر الفهد الأسمر عبر ستورى انستجرام جانباً من مرور سيارات تابعة للدولة تطلق الأغانى الوطنية، ومنها أغنية "سقف" للمطرب رامى جمال لتخطى المرحلة الراهنة لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وينتظر مسئولو الزمالك وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى "فيفا" بشأن العقوبة المنتظرة على النادى الخاصة برحيل محمود عبد الرازق شيكابالا من سبورتنج لشبونة قبل انضمامه للزمالك دون علم إدارة النادى البرتغالي.

من ناحية أخرى، علق هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك ، على موقف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، والطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض ماليا فى القضية التى تقدم بها سبورتينج لشبونة البرتغالى ضد الزمالك والتى تخص عودة شيكابالا قائد الفريق الأبيض من النادى البرتغالى إلى قلعة ميت عقبة

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وأضاف زادة، "مجلس المستشار مرتضى منصور نجح فى تخفيض الغرامات الموقعة على النادى والتى تحملها النادى فى عهد المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس".، مؤكدا ان الفرق بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، أن الأول تسبب فى مشاكل بالجملة للنادى فيما نجح الأخير فى تقليص هذه المشاكل وحلها".

وأكد هانى زادة أن "الصحيفة البرتغالية التى نشرت الخبر بأن فيفا وقعت غرامة على النادى أحدثت ثورة فى الشارع الرياضي، رغم أن الفيفا لم يصدر قرارا رسميا من الفيفا يومها"، وقال زادة أن فيفا حتى هذه اللحظة لم يصدر قرارا بخصوص اللاعب شيكابالا، وأتواصل مع مرتضى منصور لابلاغه بمستجدات الموضوع".

واختتم قائلا، "لنفرض أن هناك غرامة صدرت بحق اللاعب، لابد أن ننتظر ارسال فيفا القرار للاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدها يرسل الزمالك مستشاره القانونى لاستلام حيثيات القرار وهذا يستغرق شهرين، وبعدها أمامك فرصة 21 يوما للطعن على القرار، وبعدها تحدد المحكمة الرياضية جلسة للاستماع، وبعدها بشهرين أو ثلاثة يصدر القرار، بمعنى أن عقوبة شيكابالا تستغرق ما يقرب من سنة".