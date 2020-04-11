شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخسر 5 ملايين جنيه فى قيمته التسويقية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت القيمة التسويقية لطارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب الفراعنة، فى آخر تحديثاتها خلال شهر أبريل الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وخسر طارق حامد 300 ألف يورو فى قيمته التسويقية الجديدة، أى ما يعادل 5 ملايين جنيه مصرى، حيث كانت آخر قيمة تسويقية وصل لها لاعب الزمالك قبل أبريل الجارى هى مليون نصف المليون يورو، بما يعادل 25 مليوناً و850 ألف جنيه مصرى. وتراجعت القيمة التسويقية الجديدة للاعب بعد الثامن من أبريل لتسجل مليوناً و200 ألف يورو، أى ما يعادل 20 مليوناً و600 ألف جنيه مصري. يذكر أن مليون ونصف يورو كانت أعلى قيمة تسويقية وصل إليها لاعب الزمالك عبر مسيرته الاحترافية مع كرة القدم، قبل التراجع فى أبريل الجارى بسبب توقف النشاط. Advertisements



طارق حامد 1



طارق حامد

يواصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب، تدريباته الخاصة بالمحافظة على لياقته البدنية ويؤدى تدريبات الجرى بشكل يومى، بعدما أوضح من قبل عن خوضه مران جرى لمسافة 8 كيلومتر، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

ويسعى طارق حامد للاستمرار فى أداء تدريبات بالجرى 8 كيلومتر، لصفة مستمرة وذلك من أجل المحافظة على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا يحرص طارق حامد على خوض برنامج بدنى قوى للمحافظة على معدلات اللياقة البدنية الخاصة به، ويتنوع البرنامج البدنى لطارق حامد بين خوض بعض التدريبات فى المنزل من خلال بعض الأجهزة الرياضية الخاصة إلى جانب تدريبات الجرى لمواصلة حفاظه على لياقته البدنية، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية فى الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى.

ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث خضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، حيث حصل على البرنامج التدريبى من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى كارتيرون ويقوم بتنفيذه.