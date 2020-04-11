شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يرفضون عودة مفاوضات الأهلى مع أحمد فتحى بعد تأجيل انتقاله لبيراميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح ”الخليج 365” استطلاعا للرأي بين قرائه تحت عنوان هل تؤيد عودة المفاوضات الأهلاوية مع أحمد فتحي بعد تأجيل انتقاله لبيراميد؟، ورفض 75% من القراء المشاركين في الاستطلاع عودة مفاوضات الأهلى مع اللاعب.

وأيد 25% من المشاركين في موضوع الاستطلاع عودة مفاوضات الأهلى مع أحمد فتحى بعد تأجيل انتقاله لبيراميد.

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