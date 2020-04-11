شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية عن تخفيض عدد الأجانب: أخطرنا الأندية بداية الموسم والقرار ليس جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قرار تخفيض اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل تم إخطار الأندية به بشكل رسمى فى لائحة القيد للموسم الجارى 2019 -2020.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الحالى 5 بعد الموافقة على اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محليا، ولكن تقليص عدد الأجانب ليس وليد الصدفة وسيتم العمل به فى الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الأندية عليها ترتيب أوضاعها مع اللائحة التى سيتم تطبيقها من الموسم المقبل وتم إخطارهم بها.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.