شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك ينشر صورة مع والده ويعلق: الكلمات لا تصفك.. وطن كبير وحب لاينتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، فى والده عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورته معه وعلق قائلا، "عندما اتكلم عن أبى الكلمات لا تصفه ولكن هو وطن كبير وحب لاينتهى.. أبويا سندى".

ويعود محمد أبو جبل إلى القاهرة الأسبوع المقبل قادمًا من أسيوط، حيث يقضى إجازة قصيرة هناك فى مسقط رأسه مع أسرته، في فترة التوقف الحالية التى تمر بها الكرة فى العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شارك محمد أبو جبل فى حملة وزارة الشباب والرياضة التى أطلقتها اليوم بمشاركة 4300 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وشارك محمد أبوجبل أعضاء مركز شباب الواسطى بإدارة الفتح محافظة أسيوط عمليات التطهير والتعقيم وكذلك مساهمته فى رفع الوعى لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كرونا.

وقبل توقف الدورى خطف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الأنظار بعد تألقه مع الفارس الأبيض، وشارك فى 35 لقاء بكل البطولات تلقى 21 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 18 مباراة منها 9 مباريات فى الموسم الحالى للدوري.

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وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق فى البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر

وتسبب التخبط الفنى الذى عاشه الزمالك فى بداية الموسم تحت قيادة المدرب الصربى “ميتشو” فى الخسارة أمام إنبى وطلائع الجيش، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، ليبدأ الفريق فترة جديدة شهدت تحقيق البطولات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون

وتولى الفرنسى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب أحد يومى 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، فيما ستقام مباراة العودة أحد يومى 8 أو 9 من الشهر ذاته فى مصر.