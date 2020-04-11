شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. باسم مرسى يعلم ابنته الأغانى الوطنية من البلكونة أثناء حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالي، على تعليم ابنته الأغانى الوطنية خلال فترة حظر التجول الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر باسم مرسى عبر ستورى انستجرام جانبا من مرور سيارات الدولة التى تحث المواطنين على البقاء فى منازلهم لمنع العدوى وتردد الأغانى الوطنية فى حب مصر، ليطالب باسم ابنته كوكى بالغناء معهم من البلكونة.

من ناحية أخرى، تلقى باسم مرسى عرضًا للظهور فى أحد الأفلام خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يفضل الابتعاد عن خوض أي تجارب فنية فى الوقت الحالى للتركيز مع فريقه عند عودة النشاط الرياضى فى مصر الذى تم تعليقه لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف باسم مرسى أن الدور المعروض عليه في الفيلم يتضمن ظهوره فى 3 مشاهد ولكنه يفضل فى الوقت الحالى للتركيز فى كرة القدم وعدم خوض التجربة الفنية لحين استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، خاصة أنه يطمح لمواصلة العمل مع الإنتاج لاستعادة فرصته بالتواجد فى المنتخب الوطنى.

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وأنضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.

ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة الجارية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا، فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يومًا أخرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، وذلك بعدما كان الاتحاد قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضى تنتهى فى 14 أبريل الحالى قبل أن يتم المد مجددا.

يذكر، أن باسم مرسى قد شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.