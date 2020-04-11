لاعب الزمالك: جوزيه أفضل مدرب أجنبي في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد حسني فتحي المدافع الأيمن لنادي مصر المقاصة، أن أفضل مدير فني أجنبي في تاريخ مصر هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي.

وقال حسني فتحي في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" "لم أعاصر العديد من المدربين الأجانب بالتأكيد، لكن مانويل جوزيه هو الأفضل في التاريخ بالإنجازات".

وتابع "أفضل مدير فني أجنبي في الدوري المصري هو رينيه فايلر، والأفضل في مصر بشكل عام بالنسبة لي هو إيهاب جلال".

وصرح "في مركز المدافع الأيمن، أحب إبراهيم حسن كثيراً، هو فتحي الأفضل في التاريخ بهذا المركز".

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وأضاف "المقاصة يمتلك حاليا إيهاب جلال وهو من أفضل المدربين في مصر، تحدث معنا عندما عاد للفريق أن الأسماء الحالية يمكن لها المنافسة على المربع الذهبي، وهو لم يأت لكي يساهم في بقاء الفريق بالدوري".

وأكمل "أحمد الشيخ من أفضل اللاعبين على المستوى المهاري، في المقاصة كان يلعب دون أي ضغوط أو قيود، إيهاب جلال كان يمنحه الحرية داخل الملعب، في الأهلي والزمالك من الصعب أن تتحملك الجماهير اذا مررت الكرة بشكل خاطئ".

وشدد "إيهاب جلال أيضا ساهم في تطوير أداء طارق حامد وبعض المهارات الخاصة بلاعب وسط الزمالك".

واختتم "يمكن أن ألعب للأهلي يوما ما، كل الأمور واردة، أنا زملكاوي، لو تم تخيري بين الأهلي والزمالك سأختار الأخير، لكن لا مانع من اللعب للأهلي".

ولعب حسني فتحي لصفوف الزمالك موسم ٢٠١٦-٢٠١٧، لكنه رحل وعاد لفريقه مصر المقاصة مرة أخرى.