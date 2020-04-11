تقرير.. متى تعود الحياة لكرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

انفراجة محتملة قد تشهدها كرة القدم في الأسابيع المقبلة، وسط مساعي كبيرة من متخذي القرار في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري من أجل استكمال موسم 2019-2020.

ويبدو أن شهر مايو المقبل سيكون محط آمال الكثيرين من أجل عودة الحياة للعبة مجددا، بعد توقفها منذ ما يقرب من شهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

لكن هناك بادرة أمل لاستئناف النشاط الكروي مرة أخرى، وأخذت بعض الدوريات خطوات متقدمة حيث عادت فرقها للممارسة التدريبات الجماعية مثل فرق الدوري الألماني، ويأمل مسئولي باق الدوريات في أن تعود التدريبات في مايو المقبل، على أن يستأنف النشاط في يونيو.

وفي الدوري الألماني، أوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر الفيديو يوم الخميس الماضي على أن استئناف المنافسات في التاسع من مايو هو الأرجح بدلا من الثاني من مايو.

وعادت بعض فرق الدوري الألماني لممارسة التدريبات الجماعية في الاسبوع الماضي مثل فريقي بايرن ميونخ وشالكة، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يعد الدوري الألماني هو أقرب الدوريات الأوروبية التي قد تستأنف في وقت مبكر.

وفي البريميرليج، أشارت صحيفة ميرور البريطانية أن فرق الدوري الإنجليزي قد تعود لممارسة التدريبات الجماعية في منتصف مايو المقبل، وأضافت أن أندية الدوري الإنجليزي ستوفر في مقراتها معدات لإجراء اختبار فيروس كورونا للاعبين بشكل يومي.

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وأوضحت ميرور بأن الفرق ستخوض فترة إعداد مصغرة في منتصف مايو لمدة إسبوعين أو ثلاثة أسابيع، على أن يستأنف الدوري الإنجليزي مرة أخرى في شهر يونيو.

بينما الوضع في الدوريين الإيطالي والإسباني قد يكون أكثر تعقيدا، حيث تعد الدولتين الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا في القارة الأوروبية.

ووضع فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي يوم الرابع من مايو موعدا محتملا لاستئناف النشاطات التدريبية الرياضية التي توقفت بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، على أن يعود الدوري الإيطالي في شهر يونيو كموعد مبدئي.

وفي الدوري الإسباني، قال خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا خلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) أن هناك 3 مواعيد مقترحة يُجرى مناقشتها حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشار بأن من بين السيناريوهات المقترحة للعودة إلى المنافسة، فإن المواعيد الأكثر احتمالًا هي 28 مايو أو 6 يونيو أو 28 يونيو".

وفي الدوري الفرنسي، لم تضع رابطة الدوري موعدا مقترحا لاستكمال الموسم الحالي، بينما حددت موعد لانطلاق الموسم المقبل، وهو 23 أغسطس المقبل، آملين أن يستطيعوا إنهاء الموسم الحالي في أقرب وقت بمجرد أن تسنح الأوضاع في فرنسا.