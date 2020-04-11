حسني فتحي: لم أتوقعي رحيلي عن الزمالك.. وهناك لاعبين لا تتم محاسبتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد حسني فتحي، المدافع الأيمن لنادي مصر المقاصة، على أنه لم يكن يتوقع رحيله من نادي الزمالك، مشيراً الى أن هناك بعض اللاعبين يتم محاسبتهم دون أخريين لعدم وجود مساندة إعلامية لهم.

وانتقل حسني فتحي لنادي الزمالك موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ من صفوف نادي مصر المقاصة، لكنه عاد بعد ذلك لفريقه الفيومي.

وقال حسني فتحي في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس ١" "محمد حلمي كان مدرب الزمالك وقت قاموا بالتعاقد معي، لم يكن لدي مشكلة في الانتقال للزمالك، أنا زملكاوي وكذلك عائلتي، كنت أعلم بمتابعة الزمالك، وتألقي أمامهم في أحد المباريات ساهم في حسم الأمر".

وأكمل "انتقالي للزمالك حلم وتحقق، كنت بالطبع أتمنى أن استمر لفترة أطول وانهاء مسيرتي بالقميص الأبيض".

وصرح "كان هناك سوء توفيق لازم الفريق بالكامل وقت وجودي في الزمالك، رغم أن أول ظهور لي مع الفريق في القائمة حققنا لقب كأس مصر مع مؤمن سليمان بالفوز على الأهلي ٣-١".

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وتابع "كنت ألعب بشكل جيد مع الزمالك، لكن هناك مباراة كانت فاصلة، واجهنا أسوان في ملعبهم وتعادلنا بدون أهداف، الفريق بالكامل لم يكن في يومه، لكن وجدت الإعلام والجميع ينتقدني بشدة ويحملني مسؤولية المباراة".

واستمر "بعض الأشخاص دائما يتم تحميلهم المسؤولية بسبب عدم وجود أي دعم أو مساندة أعلامية لهم، لم أكن أتواصل مع الإعلام، أمور غير فنية يمكن أن تتسبب في رحيلك عن الفريق".

وشدد "بعض اللاعبين يلعبون للأهلي والزمالك وهم دون المستوى بسبب المساندة الإعلامية، اذا لعبوا جيداً يتم رفعهم للسماء، واذا انخفض المستوى لا يتم ذكر ذلك".

وأضاف "لم أكن أشعر أنني سأرحل عن الزمالك، لعبت ٣٠ مباراة وشاركت في كل البطولات خلال أول موسم لي، كنت أستحق فرصة أطول، لكن كان هناك سوء توفيق للمجموعة بالكامل".

واختتم "بعد حفل زفافي بيوم كنت في تدريب الزمالك، المقاصة تواصلوا معي قبل ذلك عن طريق محمد عبدالسلام، بعد مران الزمالك وقتها، وجدت أحد الأشخاص يؤكد لي أن الزمالك منح الاستغناء الخاص بي للمقاصة".