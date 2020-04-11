العشري: استكمال الدوري صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، دعمه لفكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري.

وقال العشري في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس ١" "بالطبع أنا مع تقليص عدد الأجانب في أندية الدوري الممتاز، نحن نتعاقد مع أجانب ليسوا من المستوى الأول أو الثاني".

وأضاف "اذا نظرنا للدوري، سنجد أن الأجانب المميزين هم من ينتمون لشمال أفريقيا، كثرة الأجانب بالتأكيد له تأثير سلبي على منتخب مصر".

وأكمل "وجود عدد كبير من الأجانب يؤثر على تواجد اللاعب المصري في الملعب وبالتالي يخلق أزمة للمنتخب، على سبيل المثال في مركز المهاجم، نحن نعاني بشدة بسبب هذا الأمر".

وصرح "تقليص عدد الأجانب يفيد المنتخب وكذلك يمنح اللاعبين الصغار فرصة المشاركة، هناك أجيال تختفي ولا تحصل على أي فرص للتواجد".

Advertisements

وتابع "نحن في المصري نعاني بسبب قرار الاتحاد الدولي ومعاقبة النادي بإيقاف القيد حتى يناير المقبل، وبالتالي أي لاعب سيرحل سيشكل لنا أزمة لأننا لن نستطيع تعويضه".

وشدد "هذا الملف في يد مجلس الإدارة ويبحثون عن كل الحلول الممكنة تمهيداً لاستئناف الدوري، أو انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف "النشاط متوقف لفترة طويلة، نحن حاليا سوف نستعد ونبدء من الصفر، منذ زمن لم نحصل على تلك الراحة السلبية، ولسنا مثل أوروبا، الراحة تكون إيجابية".

واستمر "نحتاج على الأقل ٨ أسابيع من أجل الاستعداد، كل أندية الدوري تعيش نفس الأمر، لا يوجد أفضلية لنادي على أخر حالياً، الكل مترقب قرار عودة الدوري، لكن لو المد استمر لمنتصف مايو فمن الصعب استئناف الدوري".

واختتم "نتواصل مع اللاعبين عبر الفيديو مثل أوروبا لمتابعتهم"