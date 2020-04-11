رئيس سموحة: الحديث عن رحيل نجم الفريق غير مناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الوقت الحالي غير مناسباً للحديث عن رحيل نجوم الفريق، بينما وجه الشكر لكلاً من ناصر ماهر وفارس مجاهد لاعبا الفريق على تبرعهم بمرتباتهم للنادي.

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل احد اهم نجوم سموحة في كرة القدم في نهاية الموسم الكروي".

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ووجه عامر الشكر لبعض اللاعبين الذين تبرعوا بمرتباتهم للنادي في ظل أزمة فيروس كورونا وتوقف الدوري: "شكرا ناصر ماهر نجم مصر في كرة القدم ونجم فريق سموحة لكرة القدم المعار من النادي الاهلي علي تبرعة بمرتبة لنادي سموحة".

وأتم رئيس نادي سموحة: "شكرا فارس مجاهد كابتن منتخب الشباب المصري لكرة القدم ونجم نادي سموحة علي تبرعة بمرتبة لنادي سموحة".

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري متوقفة حاليًا حتى نهاية إبريل بقرار من اتحاد الكرة المصري بسبب أزمة فيروس كورونا.