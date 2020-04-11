حمادة صدقي: لا يجب منح الأهلي الدوري في حال إلغائه

أكد حماده صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه لا يجوز منح النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حال إلغائه.
وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية إن اللوائح لا تسمحللأهلي بحصد لقب الدوري خاصة أنه مازال أمامه 17 مباراة للتتويج.
وطالب صدقي بوضع 3 سيناريوهات ومواعيد لعودة بطولة الدوري الممتازفي شهور مايو ويونيو ويوليو المقبلة على أن يتم بدء الدوري الجديد بعدها مباشرة.
وأكد أنه من الوارد إقامة مباريات الدوري في مناطق بعينها يتوافر فيها ملاعب مميزة وتوفير فنادق معقمة مثل محافظة السويس وأيضاً منطقة برج العرب.
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