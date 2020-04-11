اتحاد الكرة يضع شرطًا لرفض انضمام أندية جديدة للجمعية العمومية

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، شرطًا أساسيًا لرفض انضمام أندية جديدة للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.

واستقر مسئولو الجبلاية، على وضع شرط، يلزم أندية الجمعية العمومية، بتقديم "رفض مُسبب" إذا رفضت انضمام أندية جديدة لتشكيل الجمعية العمومية الفترات المقبلة.

وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة: "إذا رفضت الجمعية العمومية انضمام أندية جديدة، عليهم تقديم أسباب موثقة بأدلة، مثل أن يكون هذا الناد الجديد به وقائع فساد أو ماشابه".