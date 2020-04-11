عمرو أنور: حسام عاشور صاحب قراره

أكد عمرو أنور ، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي ، أن حسام عاشور قائد الفريق لن يجد المعاملة التي يلقاها في القلعة

الحمراء في أي نادٍ آخر.

وقال أنور في تصريحات تليفزيونية إن عاشور صاحب قراره بعد أن حسم

الأهلي موقفه بعدم تجديد عقده ولكن عليه أن ينظر لمستوى المعاملة الجماهيرية والتقدير الكبير الذي يناله من جمهور الأهلي.

وأشار إلى أن عاشور لاعب أخلص للنادي الأهلي وقدم الكثير للفريق الأحمر.