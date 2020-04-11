نجم نابولي يقترب من الرحيل عن الفريق

اقترب خوزيه كاليخون مهاجم نابولي الإيطالي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "اس" الإسبانية أن

كاليخون يقترب من الرحيل عن صفوف نابولي، مع إنتهاء عقده بنهاية الموسم، ووجود رغبة من فتربخشة التركي في ضمه.

يذكر أن كاليخون كان لاعبًا في ريال مدريد قبل أن ينتقل في صيف 2013، إلى صفوف نابولي، ليصبح من العناصر الرئيسية للفريق الإيطالي.