رينيه فايلر يرفض عودة وليد أزارو

قطع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تماماً الطريق أمام عودة وليد أزارو إلى القلعة الحمراء مؤكداً أنه ليس بحاجة فنية لجهود اللاعب ولا يناسب طريقة لعب الفريق الأحمر ومن الأفضل ضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي. ومن الأفضل ضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي. ومن المقرر أن يبدأ الأهلي تسويق أزارو في المرحلة القادمة مع عودة النشاط الكروي خاصة أن اللاعب المغربي يحظى برغبة مسؤولي ناديه الاتفاق السعودي لضمه نهائياً في الموسم الجديد. الكروي خاصة أن اللاعب المغربي يحظى برغبة مسؤولي ناديه الاتفاق السعودي لضمه نهائياً في الموسم الجديد. يذكر أن وليد أزارو خرج للإعارة في الإتفاق السعودي، بسبب عدن الإعتماد عليه ي التشكيل الأساسية للأهلي، من جانب المدير الفني رينيه فايلر.

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