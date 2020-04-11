زانيتي يتحدث عن موقف إيكاردي بعد إنتهاء الإعارة

تحدث خافيير زانيتي نائب رئيس انتر ميلان الإيطالي، عن مستقبل مهاجم الفريق ماورو إيكاردي بعد إنتهاء إعارته لصفوف باريس سان جيرمان.

ويلعب إيكاردي في الموسم الحالي ضمن صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، ولا

توجد نية للفريق الفرنسي لتفعيل بند الشراء، ومازالت عودته للانتر محل شك مع توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة النيراتزوري قبل إعارته.

وقال زانيتي معلقًا على مستقبل اللاعب

"لم نناقش مصير إيكاردي، فالوقت ليس مناسب للحديث عن فترة الإنتقالات، فحينما تصبح الأمور على ما يرام سنتحدث بشأن المهاجم الأرجنتيني.

يذكر ان إيكاردي بات محط إهتمام للعديد من الأندية بعد أن ترددت أنباء عن عدم وجود نية لباريس سان جيرمان، لتفعيل بند شراء اللاعب .