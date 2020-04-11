فايلر يرفض رحيل مروان محسن

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي فكرة رحيل مروان محسن مهاجم الفريق في الموسم الجديد. وطلب فايلر بقاء مروان مؤكدا أن هدفه الأساسي الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق والاستفادة من خبرات بعض اللاعبين ومن بينهم مروان. اللاعبين ومن بينهم مروان. وكان مروان محسن قد تعرض لانتقادات واسعة من جانب بعض جماهير الأهلي وبعض اللاعبين السابقين بسبب تراجع مستواه.

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