مدرب مانشستر يونايتد: عقلية رونالدو ساعدته على التطور

أكد مايك فيلان، المدرب المساعد بفريق مانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر الأسبق ويوفنتوس الحالي، يملك عقلية مميزة. وكان فيلان احد مساعدي السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لليونايتد، خلال إنتقال رونالدو إلى الفريق بعام 2003. الأسبق لليونايتد، خلال إنتقال رونالدو إلى الفريق بعام 2003. وقال فيلان في تصريحات نشرتها صحف اسبانية أن كريستيانو رونالدو كان لاعب بارز في التدريبات الجماعية، فكان يريد التعلم ويطلب النصيحة من أجل التطور. بارز في التدريبات الجماعية، فكان يريد التعلم ويطلب النصيحة من أجل التطور. وتابع "لقد نجحنا في إعداد رونالدو بطريقة جيدة وهو ما جعله مؤهلاً للانتقال إلى ريال مدريد في 2009، كما أنه يمتلك الرغبة الدائمة في النجاح".

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