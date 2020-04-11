نوريتش سيتي يعلن تعاقده مع دانيل سيناني رغم فيروس كورونا

أعلن فريق “نوريتش سيتي” الإنجليزي تعاقده مع المهاجم “دانيل سيناني” قادمًا من صفوف “ديديلانجي” اللوكسمبرجي.

فعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن سيناني قد وقع على عقد مدته ثلاث سنوات مع نورويتش سيتي، حتى صيف عام 2023، على ان ينضم إلى صفوف فريق الكناري مع بداية موسم 2021/2020.

ويتمتع المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، بسجل مثير للإعجاب خلال الموسم الحالي مع فريقه ديديلانجي، حيث سجل 14 هدفًا في 16 مباراة بالدوري اللوكسمبرجي.

وفاز سيناني بلقب هداف الدوري في الموسمين الماضيين، ولفت الأنظار في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف في دور المجموعات ضد “أبويل نيقوسيا وإشبيلية“.

وبدأ المهاجم المولود في بلجراد، صربيا، مسيرته المهنية في المراحل السنية بفريق “ديفردينج” اللوكسمبرجي، وفي عام 2011 انضم إلى “راسينج يونيون”، واستمر اللاعب داخل لوكسمبورج لينتقل إلى “ديديلانجي” فريقه الحالي في الميركاتو الصيفي 2017، ويعد انتقاله إلى فريق “نوريتش سيتي”، هي المرة الأولى التي يلعب فيها بالخارج.

سيناني يُبدي سعادته بالانضمام إلى نوريتش

وصرح “دانيل سيناني” لموقع نوريتش سيتي: “إن نوريتش نادي كبير جدًا ولديه العديد من اللاعبين الجيدين. انا سعيد بالانضمام إليهم، وسأحاول بذل قصارى جهدي من أجل الاستمرار في تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الوصول إلى مكانة عالية”.

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وأكمل: “لقد سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عن نورويتش سيتي وأنا متحمس حقًا للانضمام إليكم يا رفاق في الصيف”.

وتابع: “بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي، هو أن نبقى في حالة جيدة ونحافظ على سلامتنا”.

ومن جانبه قال “دانيل فاركي” المدير الفني لفريق نوريتش سيتي: “نحن جميعًا سعداء بقدرتنا على التوقيع مع سيناني. إنه لاعب شاب ويتمتع بإمكانيات جيدة”.

واستطرد فاركي حديثه: “إنه مثير للاهتمام، ويستطيع أن التصرف بشكل أو بآخر في جميع المواقف الهجومية. لديه أيضًا قدرة كبيرة من حيث انهاء الهجمات، حيث يسجل العديد من الأهداف ويقدم العديد من المساعدات”.

واختتم: “في لوكسمبورج مستوى مختلف تمامًا، لذا سنحتاج إلى منحه بعض الوقت، لكنه أثبت قدرته على الإنجاز في الدوري الأوروبي. إنها علامة جيدة، وسنواصل منح المواهب الفرصة كاملة”.