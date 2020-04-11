رسميًا | ليفركوزن ينجح في خطف مفاجأة كايزرسلاوترن

كشف نادي باير ليفركوزن عن نجاحه في خطف مفاجأة كايزرسلاوترن، وحارس منتخب ألمانيا المستقبلي “لينارت جريل” بعقد طويل الأمد سوف يستمر حتى عام 2024.

وقال الموقع الرسمي لنادي باير ليفركوزن “تعاقدنا مع لينارت جريل الذي خاض جميع المباريات التنافسية لفريق كايزرسلاوترن هذا الموسم. منذ وصوله لعامه الـ 16 حَرس جريل جميع الفرق الوطنية للاتحاد الألماني لكرة القدم”.

ليفركوزن ينجح في خطف مفاجأة كايزرسلاوترن

لينارت جريل هو الحارس المفاجأة في كرة القدم الألمانية منذ العام الماضي، حيث لعب كأساسي في 24 مباراة بمسابقة الدوري الألماني الدرجة الثالثة رفقة نادي كايزرسلاوترن هذا الموسم 2020/2019، رغم أنه لم يتجاوز بعد عامه الـ 21.

كما ظهر لينارت جريل في مباراتين وديتين لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا أمام اليونان في سبتمبر 2019 ثم أمام إسبانيا في أكتوبر من نفس العام، بفضل الأداء الخارق الذي قدمه مع كايزرسلاوترن في أول جولتين من بطولة كأس ألمانيا هذا الموسم.

من هو لينارت جريل

صُعد لينارت جريل للعب مع الفريق الأول لنادي كايزرسلاوترن الألماني في عام 2016 دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق، لكنه في نفس الموسم لعب 4 مباريات مع فريق كايزرسلاوترن الثاني.

في الموسم الثاني له مع كايررسلاوترن فشل في تسجيل مشاركته مع الفريق الأول والثاني بسبب الإصابة، لكنه في الموسم الثالث 2019/2018 عوض ما فاته وظهر في 18 مباراة مع الفريق الأول جميعهم كأساسي، وفي موسم 2020/2019 بات هو الحارس الأول رغم صغر سنه.

لفت لينارت جريل الأنظار إليه منذ بداية الموسم الجاري، عندما حافظ على نظافة شباكه في مباراة ماينز بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا DFB Pokal.

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وفي مباراة الدور الثاني من كأس ألمانيا ساعد فريقه على هزيمة نورنبيرج بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي 2/2.

لكن كايسرسلاوترن لم يستطع الصمود أكثر من ذلك أمام أندية البوندسليجا، وودع من الدور الثالث أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة 2/5 يوم الرابع من فبراير الماضي.

ويُشارك لينارت جريل كأساسي مع كايزرسلاوترن منذ بداية عام 2019، ولم يكمل مباراة واحدة فقط كانت أمام ميبين في الجولة 38 من دوري الدرجة الثالثة بسبب إصابة تعرض لها في الدقيقة 30.

حارس للمستقبل

علق المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن (سيمون رولفز) على هذه الصفقة التي تمت خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا مطلع شهر أبريل الجاري.

وقال سيمون رولفز “لينارت حارس مرمى ينتظره مستقبل كبير، تمكنا من الفوز بحارس مثير للاهتمام وموهوب للغاية، لديه فرصة لتطوير نفسه بشكل كبير، ونحن سعداء جدًا لأننا استطعنا إقناعه بالانضمام لصفوف فريقنا”.

وبالنسبة لجريل فإن الانتقال إلى باير ليفركوزن يُعد خطوة كبيرة نحو ناد ألماني كبير، قائلاً لموقع ليفركوزن الرسمي “شاهدت الكثير من المباريات لباير ليفركوزن حتى توقف الموسم الشهر الماضي، لقد استمتعت حقًا بالسرعة التي يتحلى بها الفريق، يقدمون كرة قدم جذابة للمتفرج، إنه فريق بمعايير دولية ويسعدني أن أكون جزءًا منه خلال الفترة القادمة”.