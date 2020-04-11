الامارات | "كورونا" يتسبب في إلغاء "كلاسيكو" الصيف بين ريال مدريد وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يتسبب في إلغاء "كلاسيكو" الصيف بين ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر القائمون على تنظيم بطولة كأس الأبطال الدولية، بياناً يؤكد إلغاء النسخة المقبلة، التي كان مقرر أقامتها في فترة الصيف في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي إلغاء كلاسيكو الصيف الذي كان سيجمع قطبي الكرة الإسبانية فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وأكد البيان أن: "تفشي جائحة فيروس "كورونا COVID-19"، كان وراء إلغاء النسخة المقبلة من كأس الإبطال الدولية، بما فيها الكلاسيكو الشهير بين قطبي الكرة الإسبانية فريقي ريال مدريد وبرشلونة الذي كان مقرر له الصيف المقبل".

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وأشار البيان، إلى أن الفترة التي كان من المقرر إقامة البطولات خلالها، قد تستخدم لإنهاء المنافسات المحلية والأوروبية، التي توقف في الأسابيع الأخيرة جراء فيروس "كورونا"، الأمر الذي استدعى إلغاء كأس الأبطال الدولية، ولقاء الكلاسيكو الذي كان مقرر له أن يجمع برشلونة وريال مدريد على غرار ما حدث في صيف 2017.

وفرض انتشار فيروس "كورونا المستجد" في شهر فبراير الماضي، تعليق كافة الدوريات العالمية، وهو ما دفع أخيراً شركة "ريليفانت سبورتس" القائمة على تنظيم بطولة كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى اتخاذها قرار عدم إقامة النسخة المقبلة هذا الصيف.