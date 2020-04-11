شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعد ملف «كوليبالي» إلى «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية تونسية أن الأهلي قام بتصعيد ملف أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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حيث قالت صحيفة “الصباح” التونسية أن كل المحاولات الودية التي كان يرغب النجم الساحلي في اقناع الأهلي بها فشلت.

وأشارت الصحيفة بأن تصريح قيس عاشور لم يعجب المسؤولين في النادي الأهلي، خاصة أنهم اعتبروا المسؤولين في النجم الساحلي يماطلوا في تسديد أول دفعة وهي 200 ألف دولار.

وأكدت بأن الأهلي قرر التصعيد للفيفا وطالبوا بالحصول على المبلغ كامل وهو 400 ألف دولار.