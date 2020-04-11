شكرا لقرائتكم خبر عن رمزي: عرضت على الأهلي اللعب بدون مقابل.. وجوزيه رفض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني رمزي- نجم الأهلي السابق- عن أنه حاول اللعب للأهلي بدون مقابل بعد انتهاء رحلة احترافه لكن الظروف لم تساعده.
وقال «رمزي» في تصريحات تليفزيونية: بعد عودتي من الخارج عرضت أن ألعب موسما للأهلي بدون مقابل لكن جوزيه رفض تلك الفكرة.
وأضاف: البعض أخبره أنني مصاب بالرباط الصليبي ولا يمكن أن أقدم شيئا، فضلا على أنه خاف من إثارتي للمشاكل لو لم أشارك أساسيا.
وتابع: هذا من حق جوزيه تماما فهو مدرب محترف وقراراته لابد أن تُحترم.. لكني كنت أتمنى العودة للنادي الأهلي يوما.
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