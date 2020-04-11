- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسود يرد على تهديد برشلونة: املك دليل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
رد إميلي روسود، نائب رئيس برشلونة المستقيل، على البيان الذي أصدره النادي الكتالوني.
وكان روسود قد قال مؤخرًا للإعلام:" شخص ما وضع يده في خزينة النادي، حيث تم دفع مليون يورو لشركة (I3 Ventures) مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو".
الا ان برشلونة نفى في بيانه اتهامات روسود، وموجهاً له انذاراً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال روسود لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" التحفظ بشأن الإجراءات القانونية لا يعني أي شيء، أدرك أنه تهديد، لكن لدي دليل".
وأضاف:" هذا التهديد لن يتم تنفيذه، بالاضافة الى انه لن يزعجني بل ستكون فرصة لمراجعة هذه القضية وجميع الأدلة".
وتابع:" عندما أتحدث عن دليل، أعني أن هناك أدلة على أن آرائي صحيحة، لكن هذا ليس الوقت المناسب لشرح ذلك".
وأكمل:" الرئيس قادر على تحمل الضغوط بشكل جيد للغاية، ومن المشروع أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى النهاية".
وأتم:" لكن لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي، كان يجب اتخاذ قرارات شجاعة للغاية، كان يمكن للمجلس القيام بذلك بشكل أفضل قبل 6 سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر روسود يرد على تهديد برشلونة: املك دليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.