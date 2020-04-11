روسود يرد على تهديد برشلونة: املك دليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

رد إميلي ​روسود​، نائب رئيس ​برشلونة​ المستقيل، على البيان الذي أصدره النادي الكتالوني.



وكان روسود قد قال مؤخرًا للإعلام:" شخص ما وضع يده في خزينة النادي، حيث تم دفع مليون يورو لشركة (I3 Ventures) مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو".

الا ان برشلونة نفى في بيانه اتهامات روسود، وموجهاً له انذاراً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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وقال روسود لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" التحفظ بشأن الإجراءات القانونية لا يعني أي شيء، أدرك أنه تهديد، لكن لدي دليل".

وأضاف:" هذا التهديد لن يتم تنفيذه، بالاضافة الى انه لن يزعجني بل ستكون فرصة لمراجعة هذه القضية وجميع الأدلة".

وتابع:" عندما أتحدث عن دليل، أعني أن هناك أدلة على أن آرائي صحيحة، لكن هذا ليس الوقت المناسب لشرح ذلك".

وأكمل:" الرئيس قادر على تحمل الضغوط بشكل جيد للغاية، ومن المشروع أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى النهاية".

وأتم:" لكن لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي، كان يجب اتخاذ قرارات شجاعة للغاية، كان يمكن للمجلس القيام بذلك بشكل أفضل قبل 6 سنوات".