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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يريد المحافظة على قائده ونجمه الكرواتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
اكدت ادارة نادي ميلان الايطالي انها ستبدأ المفاوضات بشكل فوري مع وكيل اعمال قائد الفريق رومانيولي من اجل تجديد عقده بعد ان ابدت اندية لاتسيو وبرشلونة اهتماما بالتعاقد معه.
رومانيولي الذي ينتهي عقده في 2022 قدم مستويات مميزة قبل التوقف القسري بسبب كورونا لذا ابدت الاندية اهتماما بالتعاقد معه.
من ناحيته اكد وكيل اعمال اللاعب مينو رايولا انه سيحاول الحصول على عقد افضل لوكيله الذي يتحصل فقط على 3.5 مليون يورو سنويا قبل الموافقة على تجديد العقد.
من ناحية اخرى اكد النادي اللومباردي انه سيحاول ايضا الحفاظ على لاعبه الكراوتي انتي ريبيتش المعار من فرانكفورت الالماني بعد ان تحسن وضعه وسجل 7 اهداف في 18 لقاء مع النادي.
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