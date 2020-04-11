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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رغم كورونا.. تحديد موعد للدوري الفرنسي الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف فرنسية، أن رابطة الدوري الفرنسي قررت الموعد الجديد الخاص بالموسم المقبل، على الرغم من عدم انتهاء الموسم الجاري.
ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فأن الرابطة قد حددت تاريخ الـ 23 من شهر آب ليكون موعد انطلاق موسم 2020-2021.
وكان الموعد السابق لبدء مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم المقبل هو السابع من شهر آب، الا ان الظروف الحالية بتأجيل مباريات هذا الموسم غيرت كل شيء.
ويأتي قرار الرابطة بعدما وضعوا سيناريو محتمل لتاريخ عودة بطولة الدوري الفرنسي المعلقة بسبب الفيروس، حيث يروا أن عودة البطولة ستكون في شهر حزيران.
وكانت الرابطة والاتحاد المحلي قد علقا كل بطولات كرة القدم بسبب الوباء المستجد حول العالم.
يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، بينما يحتل مارسيليا المركز الثاني بـ56 نقطة.
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