سارابيا يعتبر التغلب على كورونا انجاز هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

اعتبر الاسباني ​بابلو سارابيا​ مهاجم ​باريس سان جيرمان​ حامل لقب ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم ان التغلب على وباء كورونا هو النصر الحقيقي هذا الموسم ، في ظل تعليق دوري ابطال اوروبا في كرة القدم الذي يشكل هدفا رئيسا لفريق العاصمة وذلك بسبب تفشي الفيروس عالميا.



وفي مقابلة مع فرانس برس قال سارابيا (27 عاما) الذي يتصدر فريقه الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن مرسيليا:"ان لاعبي كرة القدم يجب ان يساعدوا أنديتهم من خلال تخفيض رواتبهم في ظل الضائقة المالية الراهنة، معبرا عن شكره للاطباء، الجهاز الصحي، الشرطة وكل من يقف في الصف الاول لمكافحة الفيروس المستجد في العالم".

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وعن كيفية قضاء وقته في العزل المنزلي تابع:" احاول القيام بعدة أشياء لتفادي البقاء طوال اليوم أمام التلفزيون وعدم التحرك كثيرا. ادرس اللغة الفرنسية، والعب مع شريكتي اوازاول الطبخ من اجل تمرير الوقت".

وعن الطريقة التي يتبعها للمحافظة على لياقته اضاف: " أرسل النادي لنا برنامجا لاتباعه. اذا لم تتحرّك في النهار وأكلت أكثر من الايام العادية، ستأتي المشكلات، ليس فقط جسديا بل ذهنيا. حتى لو كنت متحمسا اكثر من أيام أخرى".

وحين سئل هل يخشى الغاء الموسم وعدم الوصول الى ابعد مسافة في دوري الابطال ختم قائلا:" التفكير في الغاء الموسم من عدمه ليس سوى فرضيات. هدفنا الاساس مشترك، محاربة الوباء، التغلب عليه. سيكون النصر الحقيقي هذا الموسم".