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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موقف اتلتيكو مدريد من رحيل بارتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، عن موقف أتلتيكو مدريد الإسباني من رحيل نجم وسط الفريق الغاني الذي ينال اهتمام كبار إنكلترا وإيطاليا.
وينتهي عقد توماس بارتي مع الروخي بلانكوس في 2023، ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو.
وينال الدولي الغاني اهتمام العديد من الاندية الاوروبية ابرزها مانشستر يونايتد وأرسنال بالإضافة إلى إنتر وروما.
وبحسب صحيفة آس الاسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يعمل على تحصين بارتي من اغراءات الاندية الكبيرة من خلال تجديد عقده وتحسين راتبه مع رفع شرطه الجزائي إلى 100 مليون يورو.
ويعد بارتي من العناصر الاساسية في تشكيلة المدرب دييغو سيميوني، حيث كان له دور كبير في تأهل الفريق الى ربع نهائي دوري الابطال على حساب ليفربول حامل اللقب.
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