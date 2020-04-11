بوغبا يختار وجهته المقبلة والمفاوضات بدأت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

اكد اللاعب الدولي الفرنسي ​بول بوغبا​ نجم ​مان يونايتد​ انه سيرحل عن الفريق هذا الصيف وان اول خيار له سيكون فريقه السابق ​يوفنتوس​ الايطالي.

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بوغبا الذي غاب لفترات طويلة جدا عن الشياطين الحمر بداعي الاصابة اكد ان ايامه في الاولد ترافورد بات معدودة وان العودة الى ايطاليا اصبحت شبه محتومة.

وفي هذا الخصوص بدات ادارة السيدة العجوز بمحادثاتها مع مينو رايولا وكيل اللاعب من اجل اتمام الصفقة وانهاء الامور الادارية بينهم وبين ادارة الفريق الانكليزي.

يذكر ان ​ريال مدريد​ كان يريد التعاقد مع بوغبا ولكن وفقا لرغبة اللاعب فيبدو ان السيدة العجوز هي التي تسيطر على قلبه.