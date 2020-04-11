- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل لاوتارو يوجه رسالة لـ ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
فتح وكيل الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الايطالي، الباب أمام فكرة انضمام اللاعب الى برشلونة الاسباني نهاية الموسم الجاري.
ويمتلك لاوتارو شرطًا جزائيًا في عقده مع الإنتر بقيمة 111 مليون يورو، ما جعل أندية برشلونة ومانشستر سيتي ترغب بضمه الموسم المقبل.
وقال وكيل لاوتورو، بيتو ياكي لموقع فوتبول إيطاليا:" لقد اتصل بي العديد من الاندية في إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا، لكن نقرأ التعليقات والشائعات في الصحافة، وحالياً ليس هناك اي شيء عن مستقبل اللاعب".
وأضاف:" إذا قلت إنني أعرف شيئًا عن ذلك فسأكون كاذبًا، إنه يريد فقط لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف وليس هناك اي حديث عن الانتقال لنادي اخر او تجديد العقد مع الانتر".
وعن احتمالية انضمامه لبرشلونة، للعب الى جانب ليونيل ميسي، تابع:" من لا يرغب في اللعب مع ميسي؟ لاوتارو يحبه للغاية".
وأتم:" لست متفاجىء من اهتمام الاندية الكبيرة بخدمات لاوتارو، فهذه هي كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل لاوتارو يوجه رسالة لـ ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.