وكيل لاوتارو يوجه رسالة لـ ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

فتح وكيل الدولي الارجنتيني ​لاوتارو​ مارتينيز مهاجم إنتر الايطالي، الباب أمام فكرة انضمام اللاعب الى برشلونة الاسباني نهاية الموسم الجاري.



ويمتلك لاوتارو شرطًا جزائيًا في عقده مع الإنتر بقيمة 111 مليون يورو، ما جعل أندية برشلونة ومانشستر سيتي ترغب بضمه الموسم المقبل.

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وقال وكيل لاوتورو، بيتو ياكي لموقع فوتبول إيطاليا:" لقد اتصل بي العديد من الاندية في إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا، لكن نقرأ التعليقات والشائعات في الصحافة، وحالياً ليس هناك اي شيء عن مستقبل اللاعب".

وأضاف:" إذا قلت إنني أعرف شيئًا عن ذلك فسأكون كاذبًا، إنه يريد فقط لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف وليس هناك اي حديث عن الانتقال لنادي اخر او تجديد العقد مع الانتر".

وعن احتمالية انضمامه لبرشلونة، للعب الى جانب ليونيل ميسي، تابع:" من لا يرغب في اللعب مع ميسي؟ لاوتارو يحبه للغاية".

وأتم:" لست متفاجىء من اهتمام الاندية الكبيرة بخدمات لاوتارو، فهذه هي كرة القدم".