ادا هيغربرغ قلقة على كرة القدم النسائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

اعتبرت اللاعبة النروجية آدا هيغربرغ الحائزة على جائزة الكرة الذهبية، والمتوجة اربع مرات متتالية بلقب دوري بطلات أوروبا مع ليون الفرنسي ان تداعيات فيروس كورونا المستجد تثير الشكوك والقلق.



وفي اتصال هاتفي مع فرانس برس قالت فيه: "هذا وضع غريب للجميع. كل شيء غير مؤكد".

واضافت: "الكرة النسائية لا يجب أن تنسى في ظل كفاح كرة القدم من أجل البقاء، من الواضح ان كرة الرجال في الصدارة، مع كل التساؤلات حول المال وموعد استئناف الدوريات، لكن من الهام جدا ان تدافع الكرة النسائية ايضا عن موقعها".

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وتابعت: "سنكون في الصف الثاني في كل هذا، لكن لا يمكننا التلاشي الى الخلفية".

وواصلت: "الكرة النسائية لا تزال في مرحلتها الاولى، ويجب ان نضغط في اتجاه الحقوق عينها، مهما تقرر، ويجب ان ندفع باتجاه التغييرات التي كنا نعمل لاجلها سابقا".

واردفت: "نحن في محادثات راهنا، لكن بالنسبة لي شخصيا سأقوم بكل ما في وسعي لمساعدة النادي، انه من الصعب معرفة اين ستكون الكرة النسائية بعد اسابيع، اشهر أو حتى سنوات. فعدم اليقين في كل مكان الان. سيكون مؤسفا الغاء الموسم، بالتأكيد، كلنا نريد ان نفعل ما كنا نقوم به سابقا".

وختمت بالقول: "لكن هناك الكثير من اجزاء المجتمع الاخرى في خطر الان، لذا يصعب علي القول،يجب ان نستأنف الدوري مجددا، يجب ان ننتظر ونتأكد من جاهزيتنا".