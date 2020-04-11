شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تخفيض رواتب الجهاز الفني لمنتخب الاكوادور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 وافق ​الجهاز الفني​ لمنتخب الإكوادور بقيادة المدرب ​جوردي كرويف​، على ​تخفيض الرواتب​ بنسبة 70%، وذلك في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال رئيس اتحاد الكرة في الإكوادور، فرانسيسكو إغاس إن تخفيض رواتب الجهاز الفني يشكل جزءا من خطة طوارئ صدق عليها الاتحاد إزاء الأزمة الصحية. وبحسب صحيفة اكسبريسو المحلية، فإن نسبة التخفيض تقدر بنحو 105 ألاف دولار. وكان فيروس كورونا المستجد قد القى بظلاله على كافة النشاطات الرياضية حول العالم، حيث تم تأجيل بطولة يورو 2020 الى عام 2021، بالاضافة الى تعليق كافة الدوريات الاوروبية وبطولتي دوري الابطال والدوري الاوروبي.

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