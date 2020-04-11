سكولز: هذا الفريق هو الوحيد الذي طلب التعاقد معي غير اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

اكد اللاعب الانكليزي السابق ​بول سكولز​ نجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق ان نادي انتر ميلانو الايطالي هو الوحيد الذي طلب التعاقد معه غير الشياطين الحمر.



وقال سكولز الذي طلب طوال مسيرته الاحترافية مع اليونايتد: لم اتلق العديد من الاتصالات الهاتفية التي طالبت التعاقد معي ولكن مرة واحدة رن هاتفي وتحدث معي وكيل اعمال وسالني اذا كنت مهتما باللعب في الدوري الايطالي برفقة انتر ميلانو.

واضاف: كنت العب مع فريق الطفولة وكنا نفوز بالالقاب لذا لم ارد المغادرة والنادي الايطالي لم يتحدث معي مرة اخرى.