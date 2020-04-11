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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكولز: هذا الفريق هو الوحيد الذي طلب التعاقد معي غير اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
اكد اللاعب الانكليزي السابق بول سكولز نجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق ان نادي انتر ميلانو الايطالي هو الوحيد الذي طلب التعاقد معه غير الشياطين الحمر.
وقال سكولز الذي طلب طوال مسيرته الاحترافية مع اليونايتد: لم اتلق العديد من الاتصالات الهاتفية التي طالبت التعاقد معي ولكن مرة واحدة رن هاتفي وتحدث معي وكيل اعمال وسالني اذا كنت مهتما باللعب في الدوري الايطالي برفقة انتر ميلانو.
واضاف: كنت العب مع فريق الطفولة وكنا نفوز بالالقاب لذا لم ارد المغادرة والنادي الايطالي لم يتحدث معي مرة اخرى.
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