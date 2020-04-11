شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يخسر 800 ألف يورو فى بورصة اللاعبين بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وانخفضت القيمة التسويقية لرمضان بمقدار 800 ألف يورو دفعة واحدة أي ما يعادل 13 مليون و700 ألف جنية.

وكانت قيمة رمضان صبحي قد وصلت إلى 4 مليون يورو بعد اعارته للنادي الأهلي، وهو ما يعادل 68 مليون و900 ألف جنية، قبل أن تتراجع في 8 أبريل الجاري إلى 3 مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 55 مليون جنية مصري.



رمضان صبحى



رمضان صبحي



رمضان

ويذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها رمضان صبحي كانت في عام 2018 عندما انضم إلى هدرسفيلد الانجيليزي، حيث كانت قيمة اللاعب تقدر بـ 7 ملايين يورو، أي ما يعادل 120 مليون و700 ألف حنية مصري.

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ويكثف مسئولو الأهلي البحث عن جناح مهاجم سوبر، تلبية لاحتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد على حاجته لمهاجم يُجيد اللعب على الأطراف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك خلال جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على قطاع كرة القدم.

ويرى مسئولو الأهلي أن مهمة الإبقاء على رمضان صبحي تبدو صعبة بعد انتهاء اعارته، عقب إعلان اللاعب رغبته في العودة من جديد لأوربا سواء بالاستمرار في ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي أو الرحيل لنادي أخر.

وعقدت لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعاً لمناقشة كيفية تعويض رمضان صبحى، وحددت عدداً من البدائل المطروحة وعلى رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدداً آخر من المهاجمين الأجانب، فى الوقت الذى أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب، حتى فى حال التعاقد مع جناح أجنبى، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر، ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادى وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب فى وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت فى وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب فى تعطيل الصفقة بالنهاية.

كما رشح عضو بلجنة التخطيط عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

استقر النادي الأهلي على تمديد إعارة رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، ضمن صفوفه في الموسم المقبل، بعد التراجع عن فكرة شراء اللاعب نظرا لمبالغة ناديه الإنجليزي في طلباته المادية وتحفظ الأهلي على قيمة الصفقة.