سعد محمد ناشئ الزمالك مطرب مهرجانات عبر "تيك توك"

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جدة - عمرو شويل انضم سعد محمد ناشىء الزمالك مواليد 2000 على الانضمام لكتيبة نجوم الكرة على تطبيق تيك توك لقضاء وقت فراغه أثناء العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع ، وبث سعد محمد فيديو عبر حسابه الجديد يغنى فيه أغنية الفنان محمد رمضان :"أنا بيكو فارض السيطرة أنا فى البلد دى عنترة " ،وفى وقت سابق حرص عدد من نجوم كرة القدم والفن علي دعم سعد محمد الذى يعانى من مرض سرطان الدم ، خلال فترة علاجه .

وجاء في مقدمة نجوم كرة القدم كل من محمود علاء لاعب الزمالك وثلاثي الأهلي محمد مجدي قفشة وعمرو جمال وعلي لطفي ، وعدد من الفنانين وفي مقدمتهم ، كل من محمد هنيدي واحمد السعدني واحمد الفيشاوي وهشام عباس ومروة إبراهيم وحسن الشاكوش وسامح حسين .

وكان محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، قد حرص على زيارة سعد محمد لاعب الزمالك لفريق مواليد 2000، والمصاب بمرض السرطان، خلال تواجده فى مستشفى معهد ناصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والشد من أزره.

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وكان سعد محمد قال فى تصريحات سابقة: "رؤيتي لمباريات الزمالك تساهم فى علاجي مهما كانت النتيجة، ومثلى الأعلى شيكابالا، وكنت أرتدى قميص رقم 20 عندما كان محمد إبراهيم يرتديه لأننى أحبه وهو قريب منى".

وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات حيث حضر مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك والتى انتهت بفوز الفارس الابيض بركلات الترجيح ليرفع سعد محمد كأس البطولة مع شيكابالا .

كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تكلفه بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى،، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته.