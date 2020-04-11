شكرا لقرائتكم شاهد أحمد الشناوى ومحمد صلاح فى دويتو "متقلبش المواجع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز على مداعبة زميله محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى عبرتطبيق تيك توك حيث أذاع الشناوى فيديو له برفقة صلاح أثناء تواجد الثنائى فى أحد معسكرات المنتخب الوطنى السابقة ، وظهر الشناوى فى الفيديو يغنى "متقلبش المواجع ..مش جايين نفتكر..محناش جايين نراجع"ليدخل محمد صلاح فى نوبة ضحك هستيرية، واعتاد صلاح على مرافقة الشناوى فى غرفة واحدة بالمعسكرات الوطنية.

وحقق النجم المصري محمد صلاح العديد من الأرقام والإنجازات الكبيرة خلال رحلته الاوروبية خاصة في دوريات "بيج 5" الخمس الكبرى في القارة العجوز التى تشمل الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الألماني والفرنسي.

وقبل ظهور محمد صلاح نجح العديد من النجوم العرب في التألق وتسجيل العديد من الأهداف في دوريات أوروبا الكبرى، ولكن الدولى المصري يسير بخطى ثابتة في التقدم بقائمة الهدافين العرب التاريخيين بدوريات بيج 5.

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يحتل محمد صلاح المركز الرابع في القائمة حيث يمتلك حتى الآن 107 هدفا في الدوريات، بواقع هدفين مع تشيلسي و6 مع فيورنتينا و29 مع روما و70 مع ليفربول.

ويتصدر المهاجم المغربي حسن أقصبي القائمة برصيد 173 هدفا، بعدما لعب في الدوري الفرنسي بقمصان نيم وريمس وموناكو، فيما يحتل النجم الجزائري السابق رشيد مخلوفي المركز الثاني برصيد 143 هدفا سجلهم في الدوري الفرنسي أيضا مع سانت إيتيان وباستيا.

فى المركز الثالث يحتله المغربي العربي بن مبارك برصيد 113 هدفا بعدما سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد الاسباني ومارسيليا الفرنسي، وقد اقترب محمد صلاح من تحطيم رقمه حيث يتبقى له 7 أهداف فقط لتخطيه.

كان محمد صلاح قد نجح مؤخرا في تخطي أسطورة الجزائر مصطفى دحلب نجم باريس سان جيرمان ونيس السابق، حيث يمتلك الجزائري 102 هدفا.