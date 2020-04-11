شكرا لقرائتكم "فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك النجم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مقطع فيديو ساخر له على تطبيق تيك توك، وهو يقف في شرفة منزل والدته ويغنى بعض كلمات أغنية "بنت الجيران" بصوت عالي ليرد عليه أحد السكان في المنطقة بتكملة أجزاء من الأغنية ولكن في نهاية المقطع الطريف دخل معهم شخص ثالث بطريقة طريفة وقال لهم: "خش ياض منك ليه"، وشوق الشحات متابعيه بالتعليق على الفيديو قائلا: "الحمد لله انا عند ماما والناس صاحيه وفي حد رد عليه والمسخرة في اخر الفيديو".

وفي وقت سابق، نشر حسين الشحات نجم النادى الأهلى فيديو له مع أولاده عبر تطبيق تيك توك يجمعهم خلاله ذكريات عديدة، وعلق قائلا "العشق" وظهر فى الفيديو لقطات لأحمد فتحى نجم الأهلى وهو يداعب أطفال الشحات فى الملعب، كما ظهر الأطفال يقلدون حركة مؤمن زكريا نجم الأهلى الشهيرة أثناء احتفاله بالأهداف.

وعلى جانب آخر، طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مشاهدة بعض المباريات لفريق مصر المقاصة في فترة تواجد حسين الشحات ضمن صفوفه، قبل أن ينتقل بعدها للعين الإماراتي ومنه للأهلي في الموسم الماضي.

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ويأتي طلب فايلر للوقوف على مستوى حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن والذي كان يشارك فيه خلال معظم فترة لعبه للفريق الفيومين وذلك قبل تجربته فيه بعد استئناف النشاط الرياضي، وذلك لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرحل أحمد فتحي عن الأهلي نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء مدة عقده، وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي بشأن تجديد عقده ليصبح المدافع الدولي قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز الراغب بقوة في الحصول على خدماته، وعرضت لجنة التخطيط بالأهلى على أحمد فتحى التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.