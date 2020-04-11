شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يداعب زوجته بفيديو رومانسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل رمضان صبحى نجم النادى الاهلى وقائد المنتخب الأوليمبى زوجته حبيبة إكرامى بفيديو رومانسى على تطبيق تيك توك كما نشر اللاعب فيديو له أخر يداعب فيه طفله "زين" ليلاقى اعجاب الكثيرون ، وأصبحت مسألة رحيل رمضان صبحي عن فريقه مسألة وقت بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء اعارته، عقب إعلان اللاعب رغبته في العودة من جديد لأوربا سواء بالاستمرار في ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي أو الرحيل لنادي أخر.

وتضع لجنة التخطيط بالأهلى خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحى نجم هجوم الفريق.

وعقدت لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعاً لمناقشة كيفية تعويض رمضان صبحى، وحددت عدداً من البدائل المطروحة وعلى رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدداً آخر من المهاجمين الأجانب، فى الوقت الذى أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب، حتى فى حال التعاقد مع جناح أجنبى، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر، ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادى وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب فى وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت فى وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب فى تعطيل الصفقة بالنهاية.

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كما رشح عضو بلجنة التخطيط عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.