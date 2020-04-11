اليوم.. ميلان يواجه إنتر في «ديربي الغضب» عبر الفيديو

سيتمكن عشاق الساحرة المستديرة في العالم من متابعة مباراة القمة التي ستجمع بين العملاقين الإيطاليين ميلان وإنتر ميلان، والمعروف باسم "ديربي الغضب" اليوم السبت، ولكن عبر خاصية الفيديو.

وسيلتقي الفريقان في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، لكن عبر خاصية الفيديو بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو سيواجه منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر من خلال لعبة ""بيس 2020" الإلكترونية الشهيرة.

وصرح لياو: "كونها مباراة ديربي، فإن الرغبة هي دائما بالفوز، لكن الهدف الأساسي هو أن نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقات المعقدة".

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وتعتبر خدمة البث التدفقي "دازن" واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

وخلال منافسات الموسم الحالي، التقى قطبا ميلانو مرتين في لقاءين انتهيا لصالح إنتر (2-0 و4-2).

وعلى هامش المباراة، سيتم فتح مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا خاصة في مقاطعة "لومبارديا" التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

وفي التاسع من مارس الماضي، توقف النشاط الكروي في إيطاليا، حيث كان إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة (من 25 مباراة)، بفارق 9 نقاط ومباراة أقل عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.