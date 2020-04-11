شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مروان محسن يغازل "نصه الحلو": حب حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مروان محسن، مهاجم الأهلى، صورة تجمعه بزوجته عبر ستورى إنستجرام وعلق قائلا، "حب حياتى".

وتراجع مروان محسن فى آخر تحديث للقيمة التسويقية للاعبين، وفقاً لموقع الYحصائيات ترانسفير ماركت، بحوالى 3 ملايين و200 ألف جنيه مصرى.

وكانت آخر قيمة تسويقية وصل إليها لاعب الأهلى قبل 8 أبريل الجارى هى مليون يورو، ما يعادل 17 مليون جنيه، قبل أن يتراجع بعد ذلك التاريخ إلى 800 ألف يورو، ما يعادل 13 مليوناً و800 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن "مليون يورو" كانت أعلى قيمة تسويقية لمروان محسن كانت والتى استمرت منذ 2018 قبل التراجع فى أبريل الجاري.

ورفض السوسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فكرة الاستغناء عن مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تراجع المعدل التهديفى للاعب خلال الفترة الماضية، ويرى المدير الفنى للأهلى أن بقاء مروان محسن أمر مهم بالنسبة للفريق عموماً ولخط الهجوم على وجه الخصوص.

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ويتعرض مروان محسن لهجوم من قبل البعض فى الوسط الكروى على خلفية تراجع مستواه ومستواه التهديفى، الأمر الذى فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيل المهاجم الدولى خلال ميركاتو الصيف المقبل وطالب أصحاب هذا الرأى بالاستغناء عن اللاعب وتسويقه محلياً أو خارجياً.

ويرفض فايلر الاستغناء عن مروان محسن ويتمسك ببقائه ضمن صوف الفريق، مؤكداً أنه يؤدى الدور المطلوب منه ويُنفّذ تعليمات الجهاز الفنى وإن كان يُعانى من سوء توفيق فى بعض المباريات.

واستجابت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى التى يرأسها محسن صالح لرؤية فايلر ورفض فتح ملف رحيل مروان محسن فى ظل حرص اللجنة على منح الفرصة كاملة للمدرب السويسرى لإدارة الفريق كيفما يشاء.

ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية فيروس كورونا الذى يتوغّل فى جميع دول العالم تقريباً.