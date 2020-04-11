شكرا لقرائتكم خبر عن مافيش حاجة بتفضل على حالها.. رمضان صبحى من 68 إلى 55مليون جنيه بسبب كورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت القيمة التسويقية لرمضان صبحي، صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للنادي الأهلي بشكل كبير، فى ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وانخفضت القيمة التسويقية لرمضان بمقدار 800 ألف يورو دفعة واحدة، أى ما يعادل 13 مليوناً و700 ألف جنيه.

وكانت قيمة رمضان صبحي قد وصلت إلى 4 ملايين يورو بعد إعارته للنادي الأهلي، وهو ما يعادل 68 مليوناً و900 ألف جنيه، قبل أن تتراجع فى 8 أبريل الجارى إلى 3 ملايين و200 ألف يورو، أى ما يعادل 55 مليون جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها رمضان صبحي كانت فى 2018 عندما انضم إلى هيدرسفيلد الإنجيليزي، حيث كانت قيمة اللاعب تقدر بـ 7 ملايين يورو، أى ما يعادل 120 مليون و700 ألف حنية مصري.

ويكثف مسئولو الأهلي البحث عن جناح مهاجم سوبر، تلبية لاحتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد على حاجته لمهاجم يُجيد اللعب على الأطراف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك خلال جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على قطاع كرة القدم.

ويرى مسئولو الأهلي أن مهمة الإبقاء على رمضان صبحي تبدو صعبة بعد انتهاء اعارته، عقب إعلان اللاعب رغبته في العودة من جديد لأوربا سواء بالاستمرار في ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي أو الرحيل لنادي أخر.

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وعقدت لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعاً لمناقشة كيفية تعويض رمضان صبحى، وحددت عدداً من البدائل المطروحة وعلى رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدداً آخر من المهاجمين الأجانب، فى الوقت الذى أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب، حتى فى حال التعاقد مع جناح أجنبى، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر، ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادى وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب فى وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت فى وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب فى تعطيل الصفقة بالنهاية.

كما رشح عضو بلجنة التخطيط عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.



رمضان صبحي 1



رمضان صبحي 2