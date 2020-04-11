شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..عمر جمال لاعب بوجه سينمائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبدو أن عمرو جمال لاعب الأهلى السابق و الحالى فى صفوف طلائع الجيش يتمتع بكاريزما قوية خارج الملعب لا تختلف مطلقا عن نجوم السينما .
كما أن عمرو جمال يهتم كثيرا بجانب الشياكة و الأناقة فى حياته ، حيث نجد انه يحرص على الظهور عبر السوشيال ميديا بكل ما هو جديد فى عالم الموضه سواء على صعيد الكاجوال أو الفورموال .
ويسعى عمرو جمال خلال الفترة الحالية إلى المحافظة على لياقته البدنية من خلال تطبيق البرنامج الذى وضعه الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش للاعبين فى فترة حظر الوقاية من فيروس كورونا .
ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم عمرو جمال بالصور التالية :
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