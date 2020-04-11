شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر لمناقشة ملفات أهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر نهاية الأسبوع الجاري من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة سواء على صعيد الصفقات التي ينوي الأهلي إبرامها خلال ميركاتو الصيف المقبل أو على صعيد اللاعبين المُرشحين للرحيل أو موقف المُعارين.

كما يبحث فايلر مع الخطيب تطورات المرحلة المقبلة في ظل تجميد النشاط الرياضي منذ عدة أسابيع على خلفية تفشي وباء "كورونا" في العالم كله ، ويتطلع رئيس الاهلي لمناقشة المدير الفني كذلك في عدة أمور فنية أخرى لم يتم مناقشتها في الجلسة التى جمعتهما الأسبوع الماضي.

وقد تتطرق الجلسة لملف تجديد عقد رينيه فايلر وأن كان المدير الفني قد طلب إدارة النادي التفاوض مع وكيل أعماله في هذا الملف لذا طلب الخطيب من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي التفاوض مع شاسا مدير أعمال فايلر لحسم هذا الملف.

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على صعيد متصل ، يحسم التقرير الذي سيتسلّمه رينيه فايلر حول اللاعبين المُعارين من الاهلي لأندية أخرى مصير الصفقات التي ينوي النادي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث رفض المدير الفني التسرّع في ملف الصفقات الجديدة خاصة وأن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلي لأندية محلية ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبي الاهلي المُعارين ويأتي في مقدمتهم ، وليد آزارو ( الإتفاق السعودي) وصلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدي واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين في عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة لذا يأمل المدرب السويسري في أن يجد ضالته في هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلي ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً ، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي الذى رفض تجديد عقده مع النادي.