شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشناوى يغنى "متقلبش المواجع" على تيك توك ومحمد صلاح "واقع من الضحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، على مداعبة زميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى عبرتطبيق تيك توك، حيث أذاع فيديو له برفقة صلاح أثناء تواجد الثنائى فى أحد معسكرات المنتخب الوطنى السابقة، وظهر الشناوى فى الفيديو يغنى "متقلبش المواجع.. مش جايين نفتكر.. محناش جايين نراجع"، ليدخل محمد صلاح فى نوبة ضحك هستيرية، واعتاد صلاح على مرافقة الشناوى فى غرفة واحدة بالمعسكرات الوطنية.

وحقق النجم المصري محمد صلاح العديد من الأرقام والإنجازات الكبيرة خلال رحلته الأوروبية، خاصة في دوريات "بيج 5" الخمس الكبرى.

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وقبل ظهور محمد صلاح نجح العديد من النجوم العرب في التألق وتسجيل العديد من الأهداف في دوريات أوروبا الكبرى، ولكن الدولى المصري يسير بخطى ثابتة في التقدم بقائمة الهدافين العرب التاريخيين بدوريات بيج 5.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع فى القائمة حيث يمتلك حتى الآن 107 أهداف فى الدوريات، بواقع هدفين مع تشيلسي و6 مع فيورنتينا و29 مع روما و70 مع ليفربول، ويتصدر المهاجم المغربي حسن أقصبي القائمة برصيد 173 هدفا، بعدما لعب في الدوري الفرنسي بقمصان نيم وريمس وموناكو، فيما يحتل النجم الجزائري السابق رشيد مخلوفي المركز الثاني برصيد 143 هدفا سجلهم في الدوري الفرنسي أيضا مع سانت إيتيان وباستيا.

فى المركز الثالث يحتله المغربي العربي بن مبارك برصيد 113 هدفا بعدما سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد الاسباني ومارسيليا الفرنسي، وقد اقترب محمد صلاح من تحطيم رقمه حيث يتبقى له 7 أهداف فقط لتخطيه.

كان محمد صلاح قد نجح مؤخرا في تخطي أسطورة الجزائر مصطفى دحلب نجم باريس سان جيرمان ونيس السابق، حيث يمتلك الجزائري 102 هدفا.