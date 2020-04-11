شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي لضم ظهير أيمن وحارس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش جهاز الكرة بالأهلي أن يكون أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة واحد من الحلول لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، عقب عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده.

ورفض مسئولو الأهلي كافة العروض التي تلقاها أكرم توفيق نظراً للحاجة لخدماته الفنية، ،حيث ترى لجنة التخطيط أن عودة أكرم توفيق ستكون مُهمة سواء للمشاركة في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيمن، وقدم أكرم توفيق عروض جيدة مع الفريق الساحلي كما استطاع أن يكسب ثقة الجماهير المصرية بعد ظهوره المميز مع المنتخب الشباب في نوفمبر الماضي، حيث اعتمد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أكرم توفيق بشكل أساسي ليشارك في جميع المباريات متفوقاً على نفسه في وسط الملعب.

وعلى صعيد أخر صرف مسئولو الأهلي النظر عن فكرة تدعيم مركز حراسة المرمى، رغم رحيل شريف اكرامي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، حيث تري الإدارة الحمراء وكذلك الجهاز الفني أن هذا المركز في مأمن في وجود الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، ومن خلفهم ثنائي فريق الشباب مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان.

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