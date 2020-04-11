اتحاد كرة تركمانستان يقرر استكمال الدوري رغم تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن اتحاد تركمانستان لكرة القدم، استكمال منافسات اللعبة ابتداء من 19 أبريل، بعد توقفها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر الاتحاد في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن عودة الحياة لمنافسات الكرة في البلاد ستبدأ من يوم 19 أبريل الجاري، بمنافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، حيث يلتقي ألتين أيسر مع كوبيتداج فيما تستكمل منافسات الدوري في اليوم التالي بإقامة ثلاث مباريات.
وأضاف البيان أن المباريات الثلاث يوم 20 أبريل ستكون بين أندية بلقان وانرجيتك، وميرف وعشق آباد، بينما تجمع الثالثة بين فريقي اهال وساجدام.
ويتصدر كوبيتداج جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.
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